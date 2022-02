100-lecie Kolejorza. W Poznaniu powstaje Muzeum Lecha Poznań Klaudia Światowiec

Muzeum Lecha Poznań to pomysł, o którym kibice klubu słyszeli już dawno. Nigdy jednak nie dostaliśmy oficjalnego potwierdzenia... aż do teraz. Klub poinformował, że prace budowlane rozpoczną się już za kilka tygodni. Otwarcie muzeum to jedna z atrakcji planowanych z okazji 100-lecia Kolejorza. Na placówkę klub przeznacza miejsce w samym sercu stadionu w Poznaniu. Muzeum Lecha Poznań prawdopodobnie będziemy mogli odwiedzić już w ostatnim kwartale 2022 roku. Co w nim zobaczymy?