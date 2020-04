13 osób złamało kwarantannę. W środku pandemii urządzili sobie imprezę nad Jeziorem Mucharskim

Mundurowi codziennie sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Umundurowani policjanci podjeżdżają pod adres, gdzie osoba objęta kwarantanną powinna przebywać, następnie korzystając ze służbowego telefonu komórkowego bądź domofonu nawiązują z nią kontakt. Proszą, aby pokazała się w oknie, co umożliwia weryfikację.

Osoba będąca w kwarantannie rozpytywana jest również m.in. o stan zdrowia i bieżące potrzeby, a następnie informacje trafiają do służb sanitarnych. Do tej pory w powiecie wadowickim 13 osób złamało tego rodzaju ograniczenie.

Zazwyczaj osoby te wychodziły do sklepu, najczęściej kupić alkohol i papierosy, ale także na spacer do lasu. Wobec wszystkich tych osób, które nie zważając na powagę sytuacji złamały przepisy, aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW za co mogą zostać ukarane grzywną.