61. Małopolski Wyścig Górski. Na Przehybie wygra prawdziwy kozak

30 grup, 180 kolarzy

- Wyścig jest ogromny – mówi jego dyrektor Marek Kosicki. - Możliwie największy, jaki możemy stworzyć. Przypomnę, że w I wyścigu w 1961 r. udział wzięło 44 kolarzy, z czego 22 ukończyło ściganie. Byli to wyłączenie polscy zawodnicy, a bardzo długo startowali tylko Polacy. Pierwsi zagraniczni pojawili się z początku lat 80-tych, Niemcy, Czesi. Potem wyścig nabrał międzynarodowego charakteru. Stale go rozwijamy – mówi człowiek, który organizuje MWG od 50 lat!

Rutkiewicz - dwukrotny zwycięzca

- To wyścig rozgrywany „w domu” – dodaje zwycięzca imprezy z 2011 r. Tomasz Marczyński, pochodzący z Małej Wsi koło Wieliczki, który zakończył już piękną karierę w zawodowym peletonie. - To było zawsze niesamowite przeżycie. Niebagatelną rolę odgrywa postać pana Marka Kosickiego, od moich najmłodszych lat była dla mnie zawsze charyzmatyczna. Chciałem pogratulować mu wytrwałości w organizacji imprezy. Zostały w kalendarzu w Polsce tylko trzy wyścigi etapowe i MWG jest jednym z nich. Dla mnie jako dziecka MWG był bardzo ważnym wydarzeniem. To było marzenie, by w nim kiedyś wystartować.