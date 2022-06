AC Valhalla jako roguelike i podróż do Nifilheimu – Ubisoft szykuje sporo niespodzianek dla fanów serii

Z okazji piętnastej rocznicy premiery pierwszej gry z serii Assassin’s Creed, Ubisoft zorganizował stream na żywo. Zapowiedziano podczas niego sporo nowej zawartości do AC Valhalla, ale nie tylko. Sprawdźcie sami.

Assassin’s Creed Valhalla to ostatnia część popularnej serii gier od Ubisoft. Studio postanowiło długofalowo rozwijać produkcje i przez dłuższy czas dodawać systematycznie do nie nową zawartość. Pewnym zaskoczeniem jest jednak okres, w jaki się to dzieje, bowiem choć gra ukazała się w listopadzie 2020 roku to właśnie zapowiedziano kolejne nowości. Trzeba przy tym przyznać, że nie są to jedynie kolejne wydarzenia okresowe, ale też całkiem duża ilość nowego i do tego ciekawego kontentu. Dowiedzieliśmy się tego natomiast podczas transmisji na żywo Ubisoftu, zorganizowanej z okazji piętnastej rocznicy serii, a to jeszcze nie wszystko, co ogłoszono. Co konkretnie zapowiedziano?

AC Origins

Do wcześniejszej odsłony serii, w postaci AC Origins trafił niedawno patch, dzięki któremu produkcja może osiągać teraz 60kl./s. Z okazji rocznicy serii Ubisoft przygotował dodatkowo promocję na tę produkcję, w postaci zniżki – 85%, obowiązującej od 16 czerwca do 10 lipca. Osoby ciekawe produkcji, ale niezdecydowane jeszcze na jej zakup ucieszy pewnie darmowy weekend z grą, pomiędzy 16 a 20 czerwca.

Warto także przypomnieć, że gra trafiła niedawno także do usługi Xbox Game Pass.

AC Valhalla z kolejnym rokiem wsparcia

Wszyscy spodziewali się, że Ubisoft jak zawsze dotąd, po upływie ponad roku od premiery AC Valhalla będzie kończył ze wsparciem gry. Tymczasem ogłoszono, iż po oraz pierwszy w historii tytuł z serii otrzyma drugi rok wsparcia. To oznacza nową zawartość do gry w nadchodzących miesiącach i to nie byle jaką.



Zapewniono powrót wydarzeń „powracających”, a święto Ostera już jest dostępne.

Otrzymamy ulepszenie zbrojowni.

Do gry trafi Pakiet Mistrzowski 2.

Nowe zestawy tatuaży i elementy statków.

Co więcej, w Ubisoft Store dostępny jest już tryb Discovery Tour: Era Wikingów. Jest to samodzielny dodatek, który pozwoli graczom bliżej poznać Anglię w czasach Wikingów. To jednak dopiero początek ekscytujących wieści.

Grobowce poległych

Pod koniec zeszłego roku do AC Valhalla dodano nowe zadania w ramach darmowego DLC - Grobowce poległych. Okazało się jednak, iż dodatek nie ma zakończenia, bowiem po wykonaniu wszystkich misji główne wrota do w początkowej lokacji dodatku pozostały zamknięte. Gracze zastanawiali się więc, kiedy otrzymają możliwość ukończenia intrygującego quest chainu. Ogłoszono właśnie, iż dalsza część Grobowców poległych trafi do AC Valhalla tej jesieni.

Zapomniana saga

Największa niespodzianką z rocznicowego streamu jest jednak Zapomniana Saga. To nie tylko nowa zawartość fabularna, ale zupełnie nowy mod gry, który wprowadzi misje typu rougelike. Dodatkowo, będą one miały miejsce w zupełnie nowym obszarze, a mianowicie w nordyckiej krainie umarłych – Nifilheimie. Historia przedstawiona w Zapomnianej Sadze będzie miała miejsce po wydarzeniach z DLC Świt Ragnaröku.

2 tajemnicze zapowiedzi

Przedstawiciele studia Ubisoft podczas wydarzenia zapowiedzieli enigmatycznie jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że pod koniec 2022 roku do AC Valhalla trafi nowy rozdział fabularny, kontynuujący główną historię z głównego wątku i będący „ostatnim rozdziałem historii Eivor”. Kolejny rok wsparcia dla AC Valhalla. Ubisoft/materiały prasowe Choć wiele osób miało nadzieję na zapowiedź nowych gier z serii przy okazji najnowszego streamu, to tak się nie stało. Twórcy zapowiedzieli jednak, że już we wrześniu „poznamy przyszłość serii _Assassin’s Creed_”. Może to oznaczać wiadomości na temat zapowiedzianych i przypuszczanych produkcji:

AC Rift

AC Infinity

AC Nexus Ubisoft doda sporo nowej zawartości do AC Valhalla. Ubisoft/materiały prasowe Sprawdź też:

