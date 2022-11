AC Valhalla w Xbox Game Pass – wygląda na to, że kolejny hit wzbogaci usługę Microsoft. Informacje wprost z Xbox Store

Assassin’s Creed to jedna z najbardziej kultowych marek i serii gier, jakimi od lat mogą cieszyć się gracze. Ostatnia z części przeniosła nas do średniowiecznej Anglii, która podbijaliśmy jako wiking Aivor, w trakcie rozwiązując własne problemy i odkrywając tajemnicę tego nowego świata (i nie tylko). Otrzymaliśmy tu naprawdę dobry tytuł, z ciekawym gameplayem, sporą ilością aktywności i ciekawą, choć na siłę rozwleczoną historią.

Assassin’s Creed Valhalla w Game Pass

Od premiery AC Valhalla minęły już dwa lata, przez które gra była wciąż wspierana i otrzymywała nową zawartość. To swoisty ewenement, bowiem tym samym tytuł jest najdłużej rozwijaną przez Ubisoft grą z serii AC. Teraz natomiast zapowiada się na to, że tytuł trafi do usługi Microsoftu, w postaci Xbox Game Pass. To może oznaczać dla produkcji drugą młodość, jak dla wielu gier wcześniej.