Afirmacje to słowa o niezwykłej mocy. Wybierz właściwą sentencję dla siebie. Zobacz, jak działa pozytywne myślenie i sprawdź jak afirmować

Afirmacja – co to takiego?

Afirmacje to krótkie sentencje mające na celu skierowanie myśli na konkretne tory. Ich zadaniem jest zmiana nastawienia, uczuć i sposobu myślenia, mająca skutkować konkretnymi zmianami w życiu . Często korzystamy z nich podświadomie, np. mówiąc sobie w stresującej sytuacji: „dam radę”, „poradzę sobie”.

Ale korzystanie z mocy afirmacji to nie zabawa magiczną kulą życzeń. Praktykowanie pozytywnego myślenia może zwiększyć motywację i szansę na powodzenie, ale nic się nie zmieni, jeśli za afirmacjami nie pójdą też konkretne czyny.

Na naszą korzyść działa także neuroplastyczność mózgu, czyli jego umiejętność przystosowywania się do zmian, a także to, że umysł nie zawsze odróżnia wydarzenia rzeczywiste od podsuwanych mu wyobrażeń . Dzięki temu może brać nasze pozytywne wizualizacje za fakty.

Jak prawidłowo tworzyć afirmacje? Kiedy należy je wypowiadać?

Afirmacja powinna być dopasowana do nas i naszych potrzeb, a ponad to łatwa do zapamiętania i powtarzania.