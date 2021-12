Agnieszka Cegielska: „Zioła mają wielką moc”. Sprawdź jej przepis na kapustę smażoną z kuminem i skarbami natury

Zawsze naturalnie. Zioła w kuchni Agnieszki Cegielskiej

Nasz kraj to miejsce, gdzie ziół mamy pod dostatkiem, tylko czasami o nich zapominamy lub nie mamy świadomości, że możemy w sposób umiejętny wprowadzić je praktycznie do większości naszych potraw. Dzięki tym skarbom natury nasze dania będą smaczniejsze i zdrowsze.

- Kiedy ukończyłam edukację w temacie ziołolecznictwa w Instytucie Medycyny Klasztornej, pomyślałam, że bardzo dużo mówimy w obecnych czasach o wspieraniu odporności, co mnie cieszy. Moim zdaniem warto byłoby, abyśmy w miarę możliwości wspierali się w sposób naturalny.

Agnieszka Cegielska jest znaną prezenterką telewizyjną i propagatorką naturalnego stylu życia. Napisała serię książek kulinarnych „Naturalnie”, a jej kanał „Naturalnie od kuchni” na You Tube cieszy się dużą popularnością. W najnowszej książce „Naturalnie i ziołowo” autorka chce nas rozmiłować w ziołach proponując dania doprawione m. in. miętą, rozmarynem, bazylią, tymiankiem i kolendrą.

W swojej najnowszej książce "Naturalnie i ziołowo" pokazuję, w jaki sposób po te zioła sięgać od rana do wieczora. Rozpoczynam ją rozdziałem z naparami porannymi, a kończę rozdziałem z ziołami, które warto, abyśmy pili przed snem. Jednocześnie w książce znajdziemy kilkadziesiąt przepisów od śniadań, przez przystawki, zupy, dania główne i desery. Do każdego przepisu zostały użyte zioła. One mają niezwykłą moc.