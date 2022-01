Airbnb: właściciel firmy zapowiada zmiany. Będzie program lojalnościowy i lepszy sposób wyświetlania cen Emil Hoff

Szef Airbnb zapytał na Twitterze, co przydałoby się usprawnić w jego portalu. Internauci zaproponowali wiele ulepszeń - sprawdźcie, czego sobie życzą. freestocks-photos, pixabay.com

Airbnb to internetowy portal służący do wynajmowania lokali od prywatnych osób. Działa od 2008 r. i znają go chyba wszyscy. Dziś konto na Airbnb to jedno z nieodzownych narzędzi podróżników, turystów i hotelarzy, dzięki któremu można łatwo i szybko znaleźć miejsce na nocleg lub nawet dłuższy pobyt wśród 5,6 mln zarejestrowanych podmiotów. Jednak nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Szef Airbnb, Biran Chesky, zapowiedział wprowadzenie zmian w portalu. Wszystko dzięki sugestiom internautów.