Alex Ferguson o swej karierze, rządach żelazną ręką i szalonym pożegnaniu z trenerską ławką Manchesteru United [SPORTOWA PÓŁKA]

Ferguson porusza wiele tematów, nie zawsze zachowuje chronologię wydarzeń, łączy opisy z anegdotami, analizy z ciekawostkami. A swą opowieść zaczyna od… końca. „Gdybym miał przedstawić istotę Manchesteru United na podstawie wyniku jednego meczu, wybrałbym swoje ostatnie tysiąc pięćsetne spotkanie – West Bromwich Albion kontra Manchester United. Pięć do pięciu. Szaleństwo. Cudowne, wciągające, niesłychane szaleństwo” – pisze w I rozdziale o starciu, w którym MU prowadził 5:2, ale szybko stracił trzy gole.

Wiele miejsca poświęca opisowi procesu budowania drużyny, zwraca uwagę na czynniki pozwalające utrzymywać ją na szczycie, chwali się udanymi decyzjami i przyznaje do popełnianych błędów (także transferowych), przedstawia kilku wybranych podopiecznych i swe relacje z innymi menedżerami.

Wyjaśnia też kilka afer, np. tę z Davidem Beckhamem, któremu rozciął łuk brwiowy, gdy kopnął but po porażce z Arsenalem. „Nie można pozwolić na to, by zawodnik przejął kontrolę nad szatnią. Wielu próbowało. Centrum autorytetu w Manchesterze United jest biuro trenera” - pisze znany z rządów żelazną ręką Ferguson.

„Alex Ferguson. Autobiografia”. Autor: Alex Ferguson. Wydawnictwo: Sine Qua Non. Liczba stron: 504. Cena: 59 zł.

