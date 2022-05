Amerykański klasyk czyli zapiekanka Mac nad Cheese. Przepis na makaron z serem, który smakuje obłędnie. Danie comfort food

Mac and Cheese to danie comfort food

Mac and Cheese to danie comfort food

Mac and Cheese (Macaroni and Cheese) to znane i popularne szczególnie w USA danie składające się z makaronu i kremowego, mocno serowego sosu. Potrawa jest bardzo sycąca i kaloryczna, w 100 g dania Mac and Cheese jest ok. 164 kcal, ale jest jednocześnie tak dobra, że trudno jej się oprzeć.

To prawdziwy amerykański comfort food, czyli potrawa na pocieszenie, którą robi się szybko, a je z apetytem. Danie ma wartość sentymentalną, ponieważ dla wielu zapiekanka z serem to potrawa znana z dzieciństwa. To też dobry sposób na tani obiad i przygotowanie ciepłego dania, bez mięsa i z małej ilości składników.