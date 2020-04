Andrychów. Włamali się do szkoły, bo wykorzystali pandemię. Policja pokazała sprawców i ich łupy [ZDJĘCIA]

Policja pokazała sprawców i ich łup

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 6 na 7 kwietnia) doszło do włamania do I Liceum im. Marii – Skłodowskiej Curie w Andrychowie. Szkołą była zamknięta z powodu pandemii koronawirusa i sprawcy postanowili to wykorzystać.

Wpadli, bo poczuli się bezkarni

Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawcy wyłamali kratę w oknie wentylacyjnym, po czym przedostali się do wnętrza budynku, gdzie spenetrowali pomieszczenia. Ich łupem padły kamery monitoringu, rejestrator, dwa zestawy komputerowe, elektronarzędzia i drobne przedmioty będące na wyposażeniu niektórych pomieszczeń.

Wyłamali też drzwi do trzech automatów, znajdujących się na terenie obiektu, oraz roletę zabezpieczającą sklepik szkolny, skąd ukradli słodycze i pieniądze.

Wstępnie straty oszacowano na co najmniej 15 tysięcy złotych

Kryminalni ustalili, że jednym ze sprawców przestępstwa jest 21-letni mieszkaniec Andrychowa, który już następnego dnia został zatrzymany na terenie miasta.