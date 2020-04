Archiwalne zdjęcia Kalwarii Zebrzydowskiej sprzed 100 lat! Takiej już nie ma [Galeria fotografii]

Pożar w przedszkolu w Witkowie i składowiska drewna w Malczewie

18 kwietnia późnym wieczorem strażacy z Witkowa zostali zadysponowani do dwóch pożarów. Do pierwszej doszło w przedszkolu "Bajka" w Witkowie, a do kolejnego w miejscowości Malczewo na terenie gminy Niechanowo.