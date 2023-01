Atrakcje turystyczne w Kotlinie Kłodzkiej. Jest co zobaczyć w tej pięknej krainie! Wieże widokowe, muzea, parki dla dzieci i wiele innych

janwoloszczuk / iStock / Getty Images Plus

Co zobaczyć w Kotlinie Kłodzkiej? Ten region ma wiele do zaoferowania. Na zdjęciu: ścieżki w Kudowie-Zdroju.

Atrakcje turystyczne Kotliny Kłodzkiej przyciągają turystów z Polski (i nie tylko) przez cały rok. Wszystko za sprawą wyjątkowej przyrody i dobrze rozbudowanej infrastruktury turystycznej - po prostu nie da się tam nudzić! By ułatwić Wam zaplanowanie wycieczki, sporządziliśmy listę - zobaczcie najciekawsze, najfajniejsze i najbardziej urokliwe atrakcje turystyczne Kotliny Kłodzkiej. Co zobaczyć w tej malowniczej krainie? Wieże widokowe, muzea i parki dla dzieci to dopiero początek.

Co warto zobaczyć w Kotlinie Kłodzkiej? Najciekawsze atrakcje turystyczne

Kotlina Kłodzka to region obfitujący w ogrom atrakcji turystycznych - zabytkowe zamki, wyjątkowe formacje skalne, dobrze usytuowane wieże widokowe i obszary o dużych walorach przyrodniczych to dopiero początek rozrywek. Ich mnogość i różnorodność sprawia, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, bez względu na wiek, zainteresowania czy kondycję fizyczną. Wybierzcie się z nami w podróż po najciekawszych atrakcjach Kotliny Kłodzkiej.

Kotlina Kłodzka: atrakcje ze skał, czyli skalne miasta

Niezwykłe formacje skalne na Szczelińcu Wielkim. Zdjecie na licencji CC BY-SA 4.0. fot. Wikipedia.org / Pudelek / CC BY-SA 4.0 Skalne miasto to zespół form skalnych, powstałych w wyniku erozji terenu. Co ciekawe, w okolicach Kotliny Kłodzkiej znajdują się dwa takie obiekty - oba usytuowane w Górach Stołowych - Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Błędne Skały są miejscem wyjątkowym na terenie całej Polski. Zlokalizowane w Górach Stołowych, 853 metry n.p.m., tworzą zjawiskowe labirynty. Okolica, w której się znajdują, jest równie malownicza - skały znajdziemy na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, prawdopodobnie jednego z najpiękniejszych w kraju.

Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt Gór Stołowych - wznosi się na wysokość 922 metrów n.p.m. i jest jedną z największych atrakcji Sudetów. Dlaczego określa się go mianem „skalnego miasta”? Wszystko przez nietypową rzeźbę terenu - zwietrzały i popękany piaskowiec przybiera tam niesamowite formy, które kształtem przypominają… ludzi i zwierzęta! Turyści mogą dopatrzyć się tam skał podobnych do m.in. wielbłąda, małpy, psa, żółwia czy sowy. Niektóre z nich można nawet poruszyć - z tego powodu nazywa się je „chybotkami”.

Więcej na temat Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego znajdziecie w poniższym artykule, zawierającym także informacje o parkingu, cenach biletów i trasach turystycznych prowadzących do wspomnianych atrakcji.

Gdzie oglądać bajkową panoramę Dolnego Śląska? Wieże widokowe w Kotlinie Kłodzkiej to nie lada atrakcja

Nie od dziś wiadomo, że najlepszymi miejscami do podziwiania malowniczej panoramy Kotliny Kłodzkiej są wzniesione na jej terenach wieże widokowe. To atrakcje dla turystów spragnionych obcowania z przyrodą z niezwykłej perspektywy. Niektóre wieże widokowe Kotliny Kłodzkiej są gęsto oblegane przez turystów, inne - skryte w cichych zakątkach czekają, by podzielić się ze zwiedzającymi najpiękniejszymi widokami. Łączy je jedno - wszystkie umożliwiają zobaczenie nieprzeciętnych pejzaży regionu z zupełnie innej perspektywy.

Wieże i punkty widokowe w Kotlinie Kłodzkiej i okolicach: Platforma widokowa w Radkowie (Góry Stołowe).

Altana Miłości na Górze Parkowej (Kudowa-Zdrój).

Orlica (Góry Orlickie).

Borówkowa (Góry Złote).

Czernica (Góry Bialskie).

Jawornik Wielki (Góry Złote).

Wapniarka (Masyw Śnieżnika). Wymienione wieże i punkty to tylko niewielki ułamek lokalizacji, z których możecie podziwiać piękno tych wspaniałych obszarów.

Miłośnikom górskich krajobrazów polecamy poświęcenie chociaż jednego dnia tylko na zwiedzanie wspomnianych miejsc.

Kaplica Czaszek to atrakcja Kotliny Kłodzkiej dla turystów o mocnych nerwach

Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju. Dariusz Gdesz / Polska Press / Archiwum Niektóre atrakcje Kotliny Kłodzkiej potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Kaplica Czaszek w Kudowie-Zdroju jest miejscem złożenia szczątków ofiar wojen i epidemii cholery, a zarazem mieszkańców ziemi kłodzkiej. W 1776 roku ksiądz Wacław Tomaszek zauważył w pobliżu kościoła ludzkie szczątki. Ich ilość była tak ogromna, że zdecydowano o zbudowaniu specjalnej kaplicy mającej być miejscem gromadzenia kości.

Na wzór rzymskich katakumb wzniesiono budynek, który mieści się w Kudowie Zdroju, a dokładniej w dzielnicy Czermna. To miejsce idealne dla studentów medycyny - można tam obejrzeć kość udową człowieka mierzącego 2 metry, czaszkę ze śladami po kulach oraz odznaczającą się zmianami chorobowymi. Oprócz odkopanych wcześniej kości znajdują się tam także szczątki samego księdza Wacława Tomaszka i grabarza, który pomagał duchownemu przy wydobyciu i oczyszczeniu ludzkich szkieletów. Wizytę w Kaplicy Czaszek polecamy szczególnie turystom o mocnych nerwach.

Zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej: Twierdza Srebrna Góra, czyli „perła Gór Sowich”

Twierdza Srebrna Góra.

Tomasz Hołod / Polska Press / Archiwum Atrakcje Kotliny Kłodzkiej to też niezwykłe warownie - gratka dla fanów historii, militariów i archeologii. Twierdza Srebrna Góra (największa tego typu w Europie), której wzniesienie datuje się na XVIII wiek, miała stanowić zabezpieczenie militarne dla zdobytego przez Prusy w 1740 roku Śląska. Jej budowa trwała aż 12 lat, mimo dużej ilości robotników, których miało być nawet 4,5 tysiąca!

Mury twierdzy w 1800 roku gościły nawet ówczesnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Berlinie - był nim John Quincy Adams, późniejszy prezydent USA. W kolejnych latach fortyfikacje uznano za przestarzałe - pełniły m.in. rolę więzienia czy poligonu doświadczalnego, na którym testowano materiały wybuchowe. Połowa XIX wieku była dla twierdzy bardziej łaskawa - we wzniesieniach dostrzeżono potencjał turystyczny i zaprzestano niszczenia obiektu, a w jednym z fortów mieściła się nawet restauracja. Dobra passa skończyła się za sprawą wybuchu II wojny światowej. W 1965 roku za sprawą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Komendy Dolnośląskiej Chorągwi ZHP budowla została uprzątnięta, a dziś udostępniono ją do zwiedzania turystom.

Co zobaczyć w Kotlinie Kłodzkiej? Tajemnicze fortyfikacje i podziemia Twierdzy Kłodzko

Twierdza Kłodzko Dariusz Gdesz / Polska Press / Archiwum Chociaż pierwsze wzmianki o wzniesionym w Kłodzku grodzie obronnym pochodzą już z 981 roku, miejsce to było rozbudowywane na przestrzeni lat. W XVI wieku dobudowano tam (do istniejącego już warownego zamku) zamek średni i niższy. Połączone miały stanowić system obronny. W 1742 roku, w wyniku pierwszej wojny śląskiej, Prusy przejęły pieczę nad twierdzą. Król Fryderyk II Wielki zlecił rozbudowę i umocnienie fortyfikacji. Do 1945 roku w twierdzy mieściło się ciężkie więzienie i obóz pracy, w którym w czasach II wojny światowej przetrzymywano więźniów politycznych i jeńców wojennych. 15 lat później mury uznano za zabytkowe, umożliwiając turystom ich zwiedzanie. Obecnie zwiedzający mogą podziwiać nie tylko twierdzę, ale też kilometrowy odcinek trasy podziemnej.

Dolnośląska żyła złota, czyli Złoty Stok

Złoty Stok to najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce - pierwsze ślady wydobycia złota w tej okolicy sięgają X wieku. W okresie świetności na obszarze miasta mieściło się prawie 200 kopalni i 20 hut. Około 10 procent europejskiego złota wydobywano właśnie tam - na terenach Złotego Stoku. Do dziś to niewielkie miasto może pochwalić się niebywałym bogactwem - mieści się tam mnóstwo zabytków i atrakcji turystycznych, w tym:

Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota,

Leśny Park Przygody „Skalisko” czy

Średniowieczny Park Techniki. Odwiedzający znajdą tam trasy rowerowe i szlaki turystyczne, dzięki którym będą mieli okazję poznać tę wyjątkową lokalizację nie tylko przez pryzmat ciekawych obiektów, ale też pięknej przyrody i malowniczych krajobrazów. O najciekawszych atrakcjach Złotego Stoku przeczytacie, klikając w poniższy link:

Uzdrowiska w okolicach Kotliny Kłodzkiej

Kilka lokalizacji w okolicach Kotliny Kłodzkiej słynie z występujących tam wód leczniczych. Dzięki ich niezwykłym właściwościom miejsca te określa się mianem „uzdrowisk”, czyli miejscowości, w których występują naturalne czynniki lecznicze (np. wody mineralne). Na wspomnianym terenie mieszczą się 4 uzdrowiska: Kudowa-Zdrój,

Duszniki-Zdrój,

Polanica-Zdrój,

Lądek-Zdrój. Każde z tych miast skrywa w sobie niepowtarzalne atrakcje turystyczne. Jeżeli chcecie poczuć klimat dolnośląskich uzdrowisk, polecamy odwiedzenie wszystkich czterech. Znajdują się w niedalekiej odległości od siebie - najbardziej oddalone od siebie kurorty, Kudowę-Zdrój i Lądek-Zdrój, dzieli niecałe 60 kilometrów.



Uzdrowisko Kudowa-Zdrój. Dariusz Gdesz / Polska Press / Archiwum



Co zobaczyć w Kotlinie Kłodzkiej? Wspaniałe rezydencje Dolnego Śląska



Dolny Śląsk słynie z gęsto występujących zamków i pałaców. Obszar Kotliny Kłodzkiej nie jest wyjątkiem - na jej terenie mieści się kilkadziesiąt obiektów, które stojąc dumnie, przypominają zwiedzającym o minionych czasach i historii regionu. Niektóre można oglądać tylko z zewnątrz, inne - zwiedzać, a nawet w nich spać! To m.in.:

[lista]

[*][a]https://stronapodrozy.pl/palac-w-bozkowie-czy-odzyska-dawna-swietnosc-w-przeszlosci-goscili-w-nim-krolowie-z-dynastii-hohenzollernow-i-prezydent-usa/ar/c7-16193919

