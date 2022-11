Audi A8 L 4.0 V8 60 TFSI 460 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Audi A8 L 2023. Nadwozie i wnętrze

Wiadomo, że takie samochody jak Audi A8 L nie są i zapewne nie będą zbyt częstym widokiem na ulicach, ale czy to oznacza, że trzeba obok nich przechodzić obojętnie? Nie trzeba być wielkim miłośnikiem motoryzacji, aby obejrzeć się za Mercedesem Klasy S, BMW Serii 7 czy też Audi A8. A jeśli jest to odmiana przedłużona, w czarnym kolorze i z przyciemnianymi szybami, wyobraźnia podpowiada, że w środku jedzie ktoś, kto nie przejmuje się ekologią, ekonomią i elektromobilnością. Przynajmniej na jakiś czas, bo gdy takie limuzyny staną się elektryczne, nawet miliarder będzie stał z innymi w kolejce do ładowarki i nic na to nie poradzi. Ale do tego momentu może wsiąść na tylny fotel i nie martwić się praktycznie o nic, bowiem ten samochód w sposób niesamowity izoluje od otoczenia. Dosłownie i w przenośni.