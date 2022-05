Bajaderki z rumem i bakaliami to prawdziwy rarytas z czasów PRL. Niezawodny przepis w stylu kuchni zero waste Katarzyna Puczyńska

Bajaderki to pyszne, słodkie kuleczki, popularne w czasach PRL. Ich przygotowanie jest bardzo proste i nawiązuje do kuchni w stylu zero waste - aby je zrobić, możesz wykorzystać resztki suchych ciast, herbatników i biszkoptów. Zobacz jakie to pyszne i proste. Wypróbuj nasz przepis na bajaderki z bakaliami i rumem, obtoczone w czekoladzie i wiórkach kokosowych.