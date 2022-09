Beta Call of Duty: Modern Warfare 2 - pierwsze wrażenia z rozgrywki. Jak było?

Co tu dużo mówić, premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 to nie tylko jedna z najważniejszych, ostatnich odsłon serii CoD. Produkcja zalicza się także zdecydowanie do najgłośniejszych premier 2022 roku w ogóle. Gra trafi bowiem na rynek już 28 października 2022 roku. Tymczasem, właściciele marki – Activision, zakończyli właśnie beta testy nadchodzącego tytułu, w których również wzięliśmy udział.