Bilety wstępu do 4 polskich parków narodowych od stycznia 2022. Gdzie trzeba płacić za wejście i ile kosztują bilety? Emil Hoff

Babia Góra. Od 1 stycznia 2022 Babiogórski Park Narodowy dostępny jest tylko po wykupieniu biletu. Wojciech Matusik, Polska Press, 2014

Od 1 stycznia 2022 r. aby wejść do czterech kolejnych parków narodowych, trzeba zapłacić za bilety wstępu. Choć dla wielu turystów, podróżników i zapalonych spacerowiczów idea opłaty za wstęp do parków narodowych (przysłowiowe „drzwi do lasu”) wydaje się odstręczająca, to jednak pieniądze są potrzebne na zachowanie infrastruktury turystycznej w dobrym stanie. Gdzie trzeba płacić za bilet wstępu do parku narodowego i jakie są ceny? Wszystkie przydatne informacje poniżej.