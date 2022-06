Boski przepis na sernik na zimno z truskawkami. Blogerka z Polish your kitchen promuje tradycyjną kuchnię polską za granicą Anna Daniluk

Anna Hurning pokazuje zagranicznym smakoszom wyjątkowość kuchni polskiej. Z nami podzieliła się przepisem na sernik na zimno z truskawkami. materiały prasowe Anna Hurning Zobacz galerię (5 zdjęć)

Anna Hurning pochodzi ze Szczecina. W 2001 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Aktualnie znów mieszka w Polsce. Na swoim blogu skupia się na promowaniu tradycyjnej kuchni polskiej wśród zagranicznych odbiorców. Ostatnio opublikowała po angielsku książkę kucharską „Polish your kitchen. My family table”. Mamy przepis na wyborny sernik na zimno z truskawkami od Anny Hurning.