Budowy domu nie opłaca się kończyć? Coraz więcej Polaków sprzedaje domy w budowie. Na rynek trafiają też niewykończone mieszkania

Budowa domu coraz droższa. Nie każdego stać na jej dokończenie

„Pilnie sprzedam dom w stanie surowym”. „Dom na sprzedaż do wykończenia, sprzedaję z przyczyn osobistych”. „Sprzedam działkę z domem w budowie, możliwa zamiana na mieszkanie w bloku”. Takich ogłoszeń w ostatnim czasie przybywa i choć nie jest to wzrost spektakularny, to jednak trudno go przeoczyć. Jak podaje Businessinsider.com.pl, zmienia się też to, kto takie oferty zamieszcza – rok temu były to głównie agencje nieruchomości, a dziś osoby prywatne.

Dlaczego część Polaków decyduje się na sprzedaż nieukończonego domu? Powodów jest wiele. Niektórzy pozbywają się domu z powodu nagłego zdarzenia, które wywróciło do góry nogami wcześniejsze plany – rozwodu, śmierci współmałżonka czy poważnej choroby. Eksperci są jednak zdania, że obecna fala sprzedaży domów w budowie wynika głównie z przyczyn finansowych – coraz wyższych rat kredytów i drożejących materiałów budowlanych.