Busiarze wycofują się z kursów przez koronawirusa. Mieszkańcy wielu wsi są odcięci od świata

Prywatni przewoźnicy zrezygnowali z przejazdów przez mniejsze miejscowości w naszym regionie. Tak stało się już m.in w Wieprzu, Mucharzu i Jaszczurowej, w kilku wsiach z pow. olkuskiego i co chwilę dochodzą takie sygnały z kolejnych. Powodem: koronawirus. W Wieprzu jest już tak źle, że lokalne władze apelują do mieszkańców, by zabierali swoich sąsiadów samochodami do pracy.