Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków czeka na twoją deklarację. Nie złożysz jej przed 1 lipca? Odczujesz to w portfelu Przemysław Zańko

Został tydzień na zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) źródeł ciepła, które posiadasz w domu lub mieszkaniu. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, musisz wywiązać się z tego obowiązku do 30 czerwca 2022 r. Za niezłożenie deklaracji przewidziano karę pieniężną. Sprawdź, kto musi zgłosić źródła ciepła i jak to zrobić.