Ceny wakacji 2022 zaskakują turystów. Czemu podróże samolotem są tak drogie? Ekspert: „To powrót do normalności"

- Jak jest zima, to musi być zimno – zażartował Mariusz Piotrowski, ale zaraz przeszedł do wyjaśnień. – W końcu czerwca bilety lotnicze po prostu muszą być drogie, bo jest szczyt sezonu i wysoki popyt. Wraca też normalny, przedpandemiczny popyt na podróżowanie. Poprzednie lata przyzwyczaiły nas do szczególnie niskich cen biletów, bo przewoźnicy musieli ratować swoje firmy i przyciągać klientów ofertami podróży w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Teraz, gdy obostrzenia pandemiczne zostały zniesione, ceny podróży lotniczych wracają do normy. Tak naprawdę tego lata nadal jest nieco taniej niż w 2019 r., choć w porównaniu do zeszłego, jeszcze pandemicznego sezonu, ceny mogą niektórych szokować.