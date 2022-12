Chcesz żyć długo i w zdrowiu? Wybieraj te produkty. Dieta długowieczności może zadziałać u osób w każdym wieku. Jak ją stosować?

Cukrzyca ciężarnych to wyższe ryzyko cukrzycy typu 2. Pomóc może jedna filiżanka kawy

Cukrzyca ciężarnych to schorzenie, które dotyczy średnio co 10 kobiety w ciąży, a nieleczona choroba może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości....