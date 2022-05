Chorwacja na wakacje 2022. Kraj chwali się atrakcjami w nowym spocie promocyjnym

Chorwacja ruszyła z nową kampanią promocyjną na lato 2022. Pod hasłem „Twoje Życie, Twoje Chwile, Twoje Doświadczenie” Chorwacka Wspólnota Turystyczna promuje atrakcje kraju w całej Europie, w tym w Polsce.

Na potrzeby kampanii powstały filmy promocyjne w wielu językach. Żaden film nie jest identyczny, lecz został dostosowany do potrzeb rynku w każdym z krajów i nawiązuje do najczęściej wskazywanych przez turystów powodów odwiedzin Chorwacji. W przypadku Polski Chorwacja zachęca przede wszystkim

- Chorwacja to róg obfitości jeśli chodzi o różnorodność atrakcji i ofertę aktywnego wypoczynku – mówi Agnieszka Puszczewicz, dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. – Polacy od lat korzystają z całego wachlarza atrakcji Chorwacji. Pyszna kuchnia, relaks na plaży, zwiedzanie zabytków – to wszystko i wiele więcej przyciąga polskich turystów do Chorwacji. Najbliższe sercom Polaków są jednak: piękna przyroda i aktywny wypoczynek.