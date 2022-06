Ciekawostki samolotowe. Czemu samoloty są białe, po co okna mają dziury i co dzieje się w powietrzu z sokiem pomidorowym?

Podróże w XXI w. są szybkie i wygodne jak nigdy wcześniej. W dużej mierze jest to zasługa samolotów, którymi możemy dolecieć niemal wszędzie. Sądzicie, że wiecie wszystko o lataniu i lotnictwie? Zebraliśmy dla Was 16 niesamowitych faktów o samolotach i podróżowaniu nimi. Które miejsca są najbezpieczniejsze, gdzie sypia załoga, który samolot pasażerski jest najszybszy i czemu jedzenie w czasie lotu tak dziwnie smakuje? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie poniżej

Czemu samoloty są najczęściej białe?

Biały to często fabryczny kolor elementów samolotu, których po prostu już się nie maluje, żeby nie zwiększać wagi pojazdu. Pomalowanie całego samolotu pasażerskiego mogłoby zwiększyć jego masę nawet o 300 do 600 kg. Kolor biały ma też funkcję praktyczną – lepiej odbija promieniowanie słoneczne, które wysoko w górze jest szczególnie silne z powodu znacznego rozrzedzenia powietrza.

Jak częsty jest strach przed lataniem?

Według danych amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH), ok. 6,5% Amerykanów cierpi na chorobliwy lęk przed lataniem. Odsetek u pozostałej części globu może być podobny. Wśród znanych awiofobów są np. Sandra Bullock

Whoopi Goldberg

William Shatner

Britney Spears Zwykłe obawy przed lataniem nie są natomiast niczym dziwnym. Niemal każdy pasażer odczuwa pewien niepokój, gdy samolot odrywa się od ziemi. Warto wiedzieć, że według danych zebranych przez Reader’s Digest tylko ok. 5% populacji świata leciało kiedykolwiek samolotem. Nic więc dziwnego, że latanie może być dla wielu pasażerów stresujące.

Do czego służą małe dziurki w oknach samolotów?

Niektóre okna w samolotach mają malusieńkie dziurki. To nie usterka, lecz sprytny sposób na regulację ciśnienia powietrza wewnątrz samolotu. Dziurek nie należy zatykać.

Dlaczego w czasie startu i lądowania wszystkie okna w samolocie muszą być odsłonięte?

To na wypadek katastrofy, oczywiście. Tylko spokojnie – chodzi o zapobieganie wszelkim nieprzyjemnościom, które mogłyby spotkać pasażerów.

Start i lądowanie to potencjalnie najbardziej ryzykowne etapy lotu samolotem i w ich trakcie obowiązują procedury, które mogą dziwić część pasażerów. Jedną z nich jest obowiązek odsłaniania okien, nawet jeśli ktoś akurat wolałby sobie smacznie pospać.

Okna należy odsłaniać po to, by załoga samolotu z każdego miejsca dobrze widziała, co dzieje się na zewnątrz, na płycie lotniska, jaka jest pogoda i w jakim stanie są skrzydła. W razie konieczności strażacy i inne służby ratunkowe mogą przez odsłonięte okna zaglądać do wnętrza samolotu, by zorientować się, czy np. nie wybuchł pożar, a we wnętrzu nie ma dymu.

Chodzi także o to, by w razie konieczności maksymalnie usprawnić ewakuację. Dlatego w czasie startu i lądowania pasażerowie nie powinni spać, a ich oczy muszą być przyzwyczajone do światła lub jego braku, w zależności od warunków na zewnątrz (w czasie nocnych lotów światła w samolocie są przyciemniane). Temu także służy odsłanianie okien i zakaz rozkładania stolików w czasie startu lub lądowania. Biel pozwala lepiej odbijać promieniowanie słoneczne. Rezygnacja z malowania samolotu na inny kolor pozwala także zmniejszyć jego wagę, czasem nawet o pół tony. Chalabala, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Dlaczego jedzenie w samolotach tak dziwnie smakuje?

Na dużych wysokościach panuje niskie ciśnienie, a powietrze jest suche. Te czynniki wpływają na odbiór smaku i zapachu przez pasażerów samolotów. Dlatego niektóre dania i napoje w samolocie smakują zupełnie inaczej niż na ziemi.

Tak jest np. z sokiem pomidorowym, który znacznie zmienia swojej walory smakowe (staje się słodszy), tak że wysoko w powietrzu piją go chętnie nawet ci pasażerowie, którzy na ziemi nie mogliby przełknąć nawet jednej szklanki. Wino w samolocie staje się z kolei bardziej kwaskowe. Warto dodać, że sok pomidorowy jest bogaty w potas, który skutecznie zmniejsza negatywne skutki, jakie długi lot powoduje w naszych organizmach, m.in. obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepów.

Jak to możliwe, że w samolotach serwuje się ciepłe posiłki? Gdzie są podgrzewane?

Samoloty wyposażone są najczęściej w kuchnie, choć trudno je porównywać z tymi domowymi. Kuchnia samolotowa najczęściej wyposażona jest w lodówkę, czajnik i mikrofalówkę.

Właśnie w mikrofali poddrzewa się posiłki, które muszą być serwowane na ciepło. Wodę do herbaty grzeje się w czajniku, a lód do napojów czeka w lodówce.

Same posiłki do samolotów nie są przygotowywane w pokładowych kuchniach, lecz dostarczane przez firmy cateringowe, czasem nawet znane restauracje.

Czy to prawda, że pilot i drugi pilot muszą zawsze jeść co innego w czasie lotu?

Tak. To stary obyczaj i bardzo praktyczny. Chodzi o to, by w razie czego jedzeniem zatruł się tylko jeden z pilotów. Gdyby obaj jedli na lunch tę samą trefną rybę, nie byłoby komu pilotować maszyny i cała załoga wraz z pasażerami znalazłaby się w niebezpieczeństwie. Dziurka w oknie samolotu to nic groźnego. Takie otwory służą do regulacji ciśnienia w kabinie pasażerskiej. Nie należy ich zatykać. PhasuthornDesign, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Który samolot pasażerski jest najszybszy na świecie?

Rekord prędkości należy do naddźwiękowego brytyjskiego concorda o czterech silnikach. Właśnie ten model samolotu jest obecnym rekordzistą na trasie z Nowego Jorku do Londynu. W 1996 r. concord przeleciał wszerz cały Atlantyk z pasażerami na pokładzie w zaledwie 2 godzony, 52 minuty i 59 sekund.

Czym jest alfabet lotniczy?

Tzw. alfabet lotniczy to alfabet fonetyczny, opracowany przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W l. 50. XX w. został przyjęty przez NATO, a potem przez wiele międzynarodowych instytucji, w tym niemal całe lotnictwo cywilne.

Alfabet fonetyczny ICAO stosuje się do precyzyjnego literowania wyrazów w komunikacji radiowej, aby uniknąć jakiejkolwiek pomyłki. By przeliterować jakiś kod, hasło lub wyraz, używa się całych słów na oznaczenie liter, dzięki czemu nie dochodzi do pomyłek w komunikacji.

Alfabet fonetyczny ICAO: A - Alpha

B - Bravo

C - Charlie

D - Delta

E - Echo

F - Foxtrot

G - Golf

H - Hotel

I - India

J - Juliet

K - Kilo

L - Lima

M - Mike

N - November

O - Oscar

P - Papa

Q - Quebec

R - Romeo

S - Sierra

T - Tango

U - Uniform

V - Victor

W - Whiskey

X - X-ray

Y - Yankee

Z - Zulu By przeliterować np. słowo „czajnik”, używając alfabetu ICAO, należy powiedzieć (z wymową angielską): Charlie Zulu Alpha Juliet November India Kilo. Alfabet lotniczy używany jest np. przez pilotów, którzy za pomocą radia dyktują kontrolerom lotów znaki rejestracyjne swoich samolotów.

Czemu na skrzydłach samolotów odginają się klapy? Czy to usterka?

Niejeden pasażer podczas swojego pierwszego rejsu powietrznego doznał mikrozawału na widok poruszających się klap na skrzydłach lecącego samolotu. Rzeczywiście mogą one wyglądać jak poważne uszkodzenie – wielkie płaty metalu, które poluzowały się i zaraz odpadną.

W rzeczywistości klapy na skrzydłach to subtelny mechanizm. Ich poruszenia w miarę potrzeby zwiększają lub zmniejszają powierzchnię skrzydeł, a więc wpływają na aerodynamikę samolotu i pozwalają np. niwelować turbulencje.

Czy załoga samolotu sypia podczas długich lotów? Jeśli tak, to gdzie?

Owszem, członkowie załogi mogą w razie potrzeby zmieniać się i odpoczywać w specjalnych pomieszczeniach. Ich wielkość i lokalizacja zależą od konkretnej maszyny. W dużych samolotach mogą to być małe saloniki, zlokalizowane często powyżej lub z boku kabiny pasażerskiej.

Pasażerom nie wolno wchodzić do pomieszczeń wypoczynkowych załogi. Są one najczęściej niedostępne z kabiny pasażerskiej, zamknięte na klucz lub wymagają użycia specjalnej drabinki, by się do nich dostać. Pokoiki do spania są normalną częścią dużych samolotów, wykonujących długie rejsy. Na zdjęciu przykładowa strefa wypoczynkowa dla załogi samolotu. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.0. Artem Katranzhi, CC BY-SA 2.0

Czemu czarna skrzynka nie jest czarna?

Czarna skrzynka to specjalnie zabezpieczony bank danych, zbierający i przechowujący informacje o stanie samolotu podczas lotu. Korzysta się z niego po wypadkach, by łatwiej ustalić, co było przyczyną usterki lub katastrofy. Czarne skrzynki są jednak czarne tylko z nazwy – w rzeczywistości maluje się ja na jaskrawe kolory, by łatwiej było je odnaleźć wśród osmalonych szczątków maszyny lub w morzu.

Skoro już jesteśmy przy wypadkach – które miejsca w samolocie są najbezpieczniejsze?

Tylne – tak wynika z danych powypadkowych, zebranych przez Time. W czasie katastrof lotniczych tylko 32% pasażerów, zajmujących miejsca w tyle samolotu, traciło życie. Najbardziej niebezpiecznie jest w środku maszyny – tu ginie 39% pasażerów. Studium nie podaje jednak przyczyn takiego stanu rzeczy, być może to tylko zbieg okoliczności.

Cenna wskazówka: z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Stanu Georgia w 2018 r. wynika, że zajmowanie w samolocie siedzenia przy oknie redukuje mdłości.

Jak właściwie działa toaleta w samolocie. Czy nieczystości wyrzucane są na zewnątrz?

Toaleta w samolocie działa na zasadzie różnicy ciśnień, a nie samej grawitacji, jak domowe ustępy. Pompa próżniowa wsysa nieczystości i wypluwa je do specjalnego zbiornika z płynem dezynfekującym. Jednocześnie zasysa ok. 80 l powietrza z kabiny toaletowej, co niweluje brzydki zapach.

Nieczystości są usuwane dopiero po wylądowaniu przez specjalny wóz asenizacyjny. Warto dodać, że z wyliczeń portalu TravelMath wynika, iż najbrudniejszym miejscem w samolocie nie jest toaleta, lecz blaty stolików wmontowanych w oparcia siedzeń. To na nich można wykryć najwięcej bakterii, nawet po wysprzątaniu samolotu. Dużo bakterii występuje także w wodzie w toalecie i na kocach, które nie są z reguły prane po każdym locie. Za to powietrze w samolocie jest bardzo czyste.

Czym paliwo lotnicze różni się od samochodowego?

Paliwo lotnicze ma inny skład (ropa naftowa zostaje wzbogacona mieszaniną alkanów i arenów), jest inaczej wytwarzane i ma inną – niższą - temperaturę krystalizacji, dzięki czemu nie zamarza w przewodach paliwowych samolotów, które lecą wysoko nad ziemię, gdzie jest bardzo zimno. Paliwo lotnicze jest też mniej palne od samochodowego – zapala się w temperaturze 50 stopni Celsjusza (samochodowemu do zapłonu wystarczy 20 stopni).

Mimo różnic w składzie i technologii produkcji, paliwo lotnicze często jest nawet tańsze od samochodowego w przeliczeniu na litr. Problem polega jednak na tym, że samolot potrzebuje o wiele więcej paliwa niż samochód. W baku Airbusa A380 mieści się 320 tys. litrów paliwa! Mimo wszystko, samoloty są bardziej ekonomiczne od samochodów, jeśli w przeliczeniach weźmie się pod uwagę masę, długość trasy i liczbę pasażerów.

Na którym lotnisku panuje największy ruch?

Według danych portalu International Airport Review, najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie latem 2022 jest Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) w Atlancie w stanie Georgia. Rocznie obsługuje on prawie 76 mln pasażerów. Drugie miejsce zajmuje Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) w Teksasie, który obsługuje rocznie 62,5 mln pasażerów.

Na trzecim miejscu uplasowało się Denver International Airport (DEN) w stanie Kolorado – prawie 59 mln pasażerów.

Chińskie lotnisko Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) w Kantonie zajmuje dopiero ósme miejsce z wynikiem 40,2 mln pasażerów rocznie. Chcielibyście poznać odpowiedzi na najdziwniejsze pytania, jakie moga nasunąć się turystom? Zapraszamy do artykułu poniżej:

