Ciśnienie w oponach. Czy wiesz jak je skontrolować? Ile powinno wynosić?

Ogumienie samochodu to jedyny element, który stanowi miejsce styku naszego auta z podłożem, dlatego bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy ma prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach. Wpływa ono na opory toczenia pojazdu. To od ciśnienia w oponach zależy również, jaka jest ich przyczepność do nawierzchni, a wszelkie odchylenia od właściwego ciśnienia mogą skutkować zmniejszeniem przyczepności, uszkodzeniem czy nawet pęknięciem opony.