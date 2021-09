Co siać i sadzić w październiku w ogrodzie. Krzewy, drzewa, kwiaty i warzywa, które warto posadzić jesienią

Październik to czas sadzenia kwiatów cebulowych. Ale roślin, które warto w tym miesiącu posiać lub posadzić jest znacznie więcej. Oto one.

W październiku można posadzić jeszcze sporo roślin. Dla niektórych to wręcz najlepszy czas. Podpowiadamy, jakie rośliny warto posiać i posadzić w październiku i na co zwrócić uwagę.

Wczesna jesień to czas nie tylko porządków w ogrodzie po sezonie, ale także sadzenia i siania roślin. Na początku października pogoda jest jeszcze bardzo korzystna – temperatury są umiarkowane, a gleba przeważnie wilgotna. To warunki sprzyjające temu, żeby rośliny zaaklimatyzowały się w ogrodzie i zakorzeniły.

Na co zwrócić uwagę, sadząc rośliny jesienią

Jednak wiadomo, że klimat się zmienia i na pogodę w danym roku trzeba zwracać uwagę, bo różnice bywają znaczne. Teoretycznie w październiku powinna być dostateczna ilość opadów, jednak w ostatnich latach bywa z tym różnie. Dlatego, jeśli deszczu brakuje, trzeba pamiętać o podlewaniu nowo posadzonych roślin, choć ze względu na temperatury, i tak można to robić rzadziej niż latem. Bo w październiku, choć zdarzają się dni z temperaturą nawet ponad 20ºC, to wieczory i noce są chłodne. Dlatego woda wolniej paruje i ziemia nie wysycha tak szybko. Zobacz w galerii, jakie rośliny warto posiać i posadzić w październiku

Jednak i temperatury mogą być źródłem niespodzianek, bo w październiku można się spodziewać przygruntowych przymrozków (ostatnio zdarzają się coraz rzadziej, jednak nie są one żadną anomalią). Dlatego warto śledzić długoterminowe prognozy pogody, a na wszelki wypadek sadzenie bylin i cebulek kwiatowych zakończyć w pierwszej połowie miesiąca. Zdecydowanie należy też pospieszyć się z sadzeniem iglaków oraz drzew i krzewów, które nie zrzucają liści na zimę. To powinno zrobić się we wrześniu, ale jeśli pogoda sprzyja, można je również sadzić do połowy października. Te rośliny nie zamierają na zimę, dlatego muszą się dobrze ukorzenić przed nadejściem mrozów. Znacznie więcej czasu mamy na posadzenie tych drzew i krzewów, które zrzucają liście, bez względu na to, czy są to rośliny owocowe, czy ozdobne.

Co warto siać i sadzić w październiku

Poza drzewami i krzewami w październiku warto wysiać też niektóre warzywa. Dzięki temu wiosną wcześniej zbierzemy plony, a rośliny unikną niektórych szkodników, które atakują młode rośliny wiosną. Pamiętajmy jednak, żeby wybierać odmiany ozime, przeznaczone do jesiennego siewu (sprawdźmy, jakie terminy siewu są podane na opakowaniu nasion).

Październik to też dobry czas na posianie roślin, których nasiona wymagają tzw. stratyfikacji, czyli okresu przechłodzenia. Należy do nich wiele popularnych kwiatów.

Niektóre rośliny, w szczególności byliny, można jesienią podzielić przez podział i od razu posadzić. To dobry i bardzo ekonomiczny sposób na powiększenie naszych upraw. Takimi roślinami też warto się dzielić, czy wymieniać.

Co jeszcze wziąć pod uwagę

Bez względu na porę sadzenia, zawsze trzeba uwzględniać wymagania uprawowe poszczególnych gatunków. Do podstawowych należy to, czy roślina woli miejsce słoneczne, w półcieniu, czy zacienione i jakie ma zapotrzebowanie na wodę. Warto też sprawdzić, jaką ziemię lubi (czy np. powinna mieć kwaśną lub zasadową, czy jest tolerancyjna pod tym względem).

Ważne jest to, żeby nie sadzić obok siebie roślin, które mają różne preferencje, bo później trudno je będzie odpowiednio pielęgnować. Pamiętajmy też, że przed posadzeniem roślin, trzeba przygotować ziemię (odchwaścić ją, przekopać, czasem zakwasić lub zwapnować), dobrze jest też wcześniej zasilić ją nawozem. Przy sadzeniu podłoże warto wymieszać z kompostem.

Sadzonki drzew i krzewów z gołym korzeniem i w pojemnikach

Sadzonki drzew i krzewów, które są uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, można sadzić przez cały sezon, również w październiku. Jednak wtedy wybierajmy te sklepy, które trzymają rośliny na dworze. Jeśli sadzonka spędziła dużo czasu w pomieszczeniu, gdzie stale jest ciepło, może nie przyzwyczaić się do jesiennych różnic temperatur i jej spadków. Jednak jesień to czas przede wszystkim sadzonek z tzw. gołym korzeniem. Są one wykopywane ze szkółek i nie mają pojemników. Jednak ich korzenie powinny być w miejscu sprzedaży zabezpieczone przed wysychaniem (np. trzymane w ziemi lub trocinach, albo owinięte np. jutą). Takie sadzonki nie powinny mieć liści. Najczęściej są one znacznie tańsze od roślin w pojemnikach, a dostać je można tylko jesienią (lub wczesną wiosną). Warto więc skorzystać z okazji. W tej postaci są sprzedawane przede wszystkim drzewa i krzewy liściaste (owocowe i ozdobne), w tym róże. Uwaga: przed posadzeniem warto je umieścić na kilka godzin w wiadrze z wodą.

