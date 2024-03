Co to jest przystanek wiedeński? Jak z niego korzystać?

Co to jest przystanek wiedeński?

To rodzaj przystanku tramwajowego, który po raz pierwszy powstał (jak nazwa wskazuje) w Wiedniu. Konstrukcja takiego przystanku polega na podniesieniu nawierzchni jezdni, w rejonie przystanku tramwajowego, do poziomu chodnika. Takie rozwiązanie umożliwia znacznie łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju pieszym, a także poprawia ich bezpieczeństwo.