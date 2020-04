Co wolno od 20 kwietnia? Przed nami luzowanie obostrzeń

Co będzie wolno od 20 kwietnia? Rząd poinformował o stopniowym luzowaniu obostrzeń i odmrażaniu gospodarki. Mowa była również o zasadzie 3 x I. Wszystko przebiegać będzie metodą małych kroków, tak, by stopniowo wrócić, jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, do "nowej normalności". Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o tym, co czeka Polaków w najbliższym czasie.

Nowa normalność i trzy razy "I". Luzowanie rządowych obostrzeń od 20 kwietnia W czwartek 16 kwietnia odbyła się wyczekiwana przez wszystkich konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Podczas konferencji zostały przedstawione propozycje powrotu do "nowej normalności". Premier zaznaczył, że rząd kierować się będzie zasadą 3 I. Poluzowaniu uległy niektóre restrykcje, premier i minister zdrowia odpowiedzieli również na najbardziej nurtujące wszystkich pytania związane chociażby z noszeniem maseczek . Skrót 3 I oznacza trzy pojęcia, którymi rząd będzie się kierował, wprowadzając nas w "nową normalność": Izolacja - zasłanianie twarzy, zachowanie bezpiecznego dystansu, konieczna dyscyplina społeczna w relacjach z ludźmi,

- zasłanianie twarzy, zachowanie bezpiecznego dystansu, konieczna dyscyplina społeczna w relacjach z ludźmi, Identyfikacja - wykorzystanie najnowszych aplikacji i możliwości, które pozwolą na ustalenie kontaktów osób zakażonych,

- wykorzystanie najnowszych aplikacji i możliwości, które pozwolą na ustalenie kontaktów osób zakażonych, Informatyzacja - wykorzystanie w jak największym stopniu pracy zdalnej, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jak mówił premier, powrót do rzeczywistości będzie realizowany w odpowiednich etapach i będzie uzależniony od tego, jak będzie się kształtowała krzywa zakażeń. Luzowanie obostrzeń. Co będzie wolno Polakom? Najważniejsze pytania W związku z luzowaniem rządowych obostrzeń pojawiają się rozmaite pytania związane z życiem codziennych. Zebraliśmy wśród nich te, które często się pojawiają. Kiedy otworzą się zakłady fryzjerskie?

Rząd przewidział otwarcie salonów kosmetycznych i salonów fryzjerskich dopiero w trzecim etapie powrotu do "nowej normalności". Nie wiadomo kiedy to nastąpi, jedyna data jaka została podana na konferencji to 20 kwietnia. Wtedy ruszy pierwszy etap odmrażania gospodarki. Kolejne daty będą podawane na bieżąco przez ministerstwo. Czy będzie można biegać i spacerować?

Wszystko zależy od naszego podejścia. Minister Szumowski powiedział, że wraca możliwość korzystania z lasów i parków, ponieważ jest ważne dla zachowania naszego zdrowia psychicznego. Jednak nadal podczas biegania, czy spacerów należy zachować odpowiedni dystans, nie można się gromadzić i nie organizować spotkań. Od 16 kwietnia każdy biegacz musi być zaopatrzony w maseczkę ochronną. Czy wolno jeździć na rowerze?

Parki i lasy zostaną otwarte i będzie można się poruszać w ich obrębie. Premier dokładnie zaznaczył, że mimo otwarcia tych przestrzeni nie należy traktować poluzowania obostrzeń jako zachęty do wyjścia z domu. Spacery są potrzebne, ale jak podkreślił minister Szumowski, każdy ma obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych. Zachowanie 2-metrowego dystansu również nadal obowiązuje. Jazda rowerem powinna zostać ograniczona do minimum. Do kiedy będziemy nosić maseczki?

Podczas konferencji padło pytanie, do kiedy będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski stanowczo zaznaczył, że noszenie maseczek będzie koniecznie, dopóki nie zostanie opracowana skuteczna szczepionka na COVID-19. Kiedy otworzą się kina i teatry?

Według wstępnego rządowego planu odmrażania gospodarki, wszystkie miejsca takie jak: kina, teatry, opery czy filharmonie, mają zostać otwarte dopiero w czwartym etapie i jak zapowiedział premier - odbędzie się to w nowym reżimie sanitarnym. Konkretna data nie została podana, ponieważ wszystko zależy od tego, jak dużo będziemy odnotowywać zachorowań na SARS-CoV-2. Ile osób w kościele?

Z najnowszych wytycznych rządu dowiadujemy się, że limit osób w miejscach kultu religijnego: to 1 osoba na 15 mkw. powierzchni. Więc w zależności od tego jak duży jest kościół może w nim przebywać dokładnie jedna osoba na 15 mkw. Czy zakaz wychodzenia nadal dotyczy nastolatków?

Rząd zadecydował, że zakaz przemieszczania się nie będzie już obowiązywał osób, które mają więcej niż 13 lat. Wszystkie osoby poniżej 13. roku życia powinny pozostać w domach, a jeśli konieczne jest wyjście z domu, to jest ono możliwe tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej. Nastolatkowie, którzy mogą opuszczać dom i nie dotyczy ich to obostrzenie, powinni stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Odmrażanie gospodarki w Polsce. Etapy Rządowy program odmrażania gospodarki zostanie wdrożony w czterech etapach. Pierwszy etap zostanie wcielony w życie 20 kwietnia. Daty wdrożenia kolejnych etapów powracania do normalności będą podawane przez rząd na bieżąco. Jak zapowiadali na konferencji premier Morawiecki i minister Szumowski, każdy etap odmrażania gospodarki będzie uzależniony od tego, jak dużo będzie zachorowań na COVID-19. Jeśli wraz z poluzowaniem dotychczasowych restrykcji nie będziemy odnotowywać więcej zachorowań na koronawirusa, to będą wdrażane kolejne etapy. https://twitter.com/PremierRP/status/1250836772344475650 I etap: otwarcie lasów i parków (należy zachować dystans, ale w lasach nie trzeba zasłaniać twarzy),

korzystanie z placów zabaw nadal jest zabronione,

złagodzone przepisy w handlu - w sklepach do 100 metrów obsługa 4 klientów na jedną kasę, a powyżej 100 mkw to będzie 1 osoba na 15 mkw. Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia. Godziny dla seniorów będą obowiązywały tylko od poniedziałku do piątku (10.00-12.00),

1 osoba na 15 metrów kw. w kościołach,

z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia,

rolnicy nie muszą nosić masek ochronnych podczas pracy w gospodarstwie. II etap: otwarcie sklepów budowlanych w weekendy,

otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz bibliotek, muzeów i galerii sztuki. III etap: gastronomia - stacjonarnie z ograniczeniami,

otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych oraz sklepów w galeriach handlowych,

wydarzenia sportowe możliwe do 50 osób (otwarta przestrzeń, bez udziału publiczności),

organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i klasach szkolnych 1-3 (nie będzie to pełny powrót do szkoły, a opieka nad dziećmi, którymi nie mogą zajmować się rodzice) - ustalona max. liczba dzieci w sali. IV etap: otwarcie salonów masażu i solariów umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness,

teatry i kina będą otwierane, ale już w nowym reżimie sanitarnym. Jak dokładnie będą wyglądały etapy powrotu do "nowej normalności"? Rząd podaje konkretne propozycje: https://twitter.com/PremierRP/status/1250849260536561664