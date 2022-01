Co za luksus! Foie gras, trufle, szafran, król melonów... Oto najdroższe produkty i dania świata Anna Daniluk

Czarny arbuz, ryba fugu, trufle, chińska zupa z ptasich gniazd... Tego typu produkty i dania to powiew luksusu, za który trzeba słono zapłacić. Zazwyczaj trudno je zdobyć albo potrzeba specjalnych umiejętności, by je przygotować. Część owoców lub warzyw rośnie tylko w jednym regionie świata, co dodaje im wyjątkowości. Ta niezwykłość ma oczywiście wpływ na cenę. Przykładowo, za białą truflę z Piemontu zapłacono w 2021 roku 118 tys. dolarów. Sprawdź, które produkty i potrawy ze świata uchodzą za luksusowe.