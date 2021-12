Co zjeść na kaca? Psychodietetyczka radzi: Tłuste jedzenie, sen i picie

Picie kawy z plastrem cytryny na ból głowy to jeden z domowych sposobów "na kaca". Czy jako dietetyk mogłaby się Pani odnieść do tego pomysłu?

Nie polecam picia kawy na kaca. W tym "sposobie" pewnie chodzi o to, że kofeina może działać przeciwbólowo. Są też badania wskazujące, że kawa nasila migrenowe bóle głowy. To w dużej mierze zależy od organizmu.

Raczej nie ma jednoznacznych dowodów, aby dodatek cytryny zwiększał właściwości przeciwbólowe kawy. Warto pamiętać, że picie kawy lub kawy z mlekiem na kacu może przyspieszać perystaltykę jelit. Zatem picie kofeiny może być zachowaniem ryzykownym. Jeżeli konkretna osoba sprawdziła, że to jej pomaga to dobrze, ale lepiej nie testować tego połączenia na sobie po raz pierwszy.