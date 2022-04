Ćwikła z chrzanem, sałatka jarzynowa i sernik porzeczkowy na zimno. Wypróbuj przepisy siostry Anastazji na Wielkanoc

Kuchnia zakonna potrafi działać na wyobraźnię. Jak grzyby po deszczu rosną książki tworzone przez zakonnice. Przepisy siostry Anastazji są sprawdzone, zawsze się udają i są na każdą kieszeń. Zostały zebrane w książce „Wielkanoc z Siostrą Anastazją. Przepisy wielkanocne” opublikowanej przez wydawnictwo WAM. Proponujemy przepisy na przystawki i na ciasto idealne do kawy.

Jak zrobić ćwikłę z chrzanem?

Ćwikła z chrzanem to tradycyjny dodatek do obiadu. Wielokrotnie ćwikła podawana jest do wędlin, pieczonych mięs i kanapek. Chrzan nadaje burakom wyrazistości. Zobaczcie tradycyjny przepis na ćwikłę z chrzanem.

Ćwikła z chrzanem

Składniki:

500 g buraczków czerwonych

1 słoik chrzanu (lub korzeń chrzanu)

sok z cytryny

1/4 szklanki wina czerwonego

sól

pieprz

Wykonanie: