Czechy: nowe atrakcje turystyczne na rok 2022. Wśród nich wirtualna wycieczka do wnętrza reaktora atomowego

Czeska atrakcja dla odważnych: via ferrata kilka minut od centrum miasta

Czechy 2022. W Dolni Moravie powstaje najdłuższy most wiszący świata

Planujecie wycieczkę do Czech na narty, ferie, urlop lub wakacje 2022? Zastanawiacie się, co warto zobaczyć u naszych sąsiadów? Atrakcji turystycznych w Czechach jest naprawdę dużo, a na rok 2022 zaplanowano otwarcie kilku kolejnych. Zobaczcie, jakie nowe atrakcje warto odwiedzić w Czechach!

Nowe atrakcje turystyczne Czech. Praskie Muzeum Flisactwa i nowy wpis na listę UNESCO

Czeskie flisactwo zostało nominowane w 2021 r. do wciągnięcia na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To ta sama lista, na którą w minionym roku trafiło np. polskie sokolnictwo i tradycja sypania dywanów kwiatowych na Boże Ciało.

Dziś ręczne spławianie drewna to zajęcie niemal niespotykane w Europie, jednak czeskie tradycje flisackie są nadal podtrzymywane przez entuzjastów zrzeszonych w kilku praskich towarzystwach.

Jeśli tradycja rzeczywiście zostanie zaliczona do Dziedzictwa Niematerialnego, Czesi będą mieli co świętować. Już dziś turyści mogą wybrać się do Podskalskiego Posterunku Celnego w Pradze, gdzie działa muzeum flisactwa. Goście mogą tam spróbować własnych sił w tym niełatwym zawodzie i przekonać się, jak trudno było flisakom w dawnych czasach pokonywać bystrza i mielizny Wełtawy.