Czesław Michniewicz po meczu z Belgią wskazał największego wygranego. To Jakub Kiwior. "Szukamy takiego piłkarza od lat"

- Belgowie oczywiście częściej mieli piłkę od nas. My byliśmy skupieni, żeby ją odebrać i szukać szansy na kontratak. Były też momenty dobrego rozegrania. Żałuję okazji Zalewskiego i Szymańskiego przed przerwą, w końcówce bardzo ładny strzał oddał Świderskiego, później obił słupek. Momenty były. Można było z tego pokusić się o remis - dodał selekcjoner.

Według niego największym wygranym zgrupowania jest Jakub Kiwior. - To nie był łatwy mecz dla całej drużyny, a w szczególności dla środkowych obrońców. Stoczyli dużo pojedynków jeden na jeden; bezpośrednich i biegowych. Kuba Kiwior może być jednym z największych wygranych tego zgrupowania. Przyjechał jako nieznany zawodnik, a swoją postawą z Holandią i dzisiaj pokazał, że może być tym, którego szukamy od lat. Ma lewą nogę, duży spokój w grze, mądre ustawienie, świetną technikę i dobre wyprowadzenie. Mati Wieteska zadebiutował w trudnym momencie, ale też oceniam go pozytywnie. Nie widziałem z bliska sytuacji z bramką. Wiem, że był blisko. Czy można było więcej zrobić? Trudno mi to powiedzieć, nie widziałem - stwierdził Michniewicz.

- Szkoda, że Robert Lewandowski nie został sam obsłużony w taki sposób, jak obsłużył Nicolę Zalewskiego czy Karola Świderskiego. Być może byśmy zdobyli z tego bramkę. Piłki były wręcz idealne (...) Za nami trudny czas. To było nietypowe zgrupowanie. Im dłużej trwało tym było bardziej widać, że każdy marzy, by się skończyło: loty, mecze, duży wysiłek z mocnymi rywalami.