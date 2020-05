Czy hotele poradzą sobie z epidemią koronawirusa? Czego mogą oczekiwać goście hotelowi?

Dzisiejsza sytuacja hoteli rzeczywiście jest bardzo trudna. Zgodnie z ogłoszonym i wprowadzonym II etapem odmrażania gospodarki, hotele mogły wznowić działalność od 4 maja. Chociaż cała branża na to czekała, to jednak sposób i tryb „odmrażania” hoteli spowodował, że blisko połowa polskich hoteli nie zdecydowała się na ten ruch. Część z nich zrobi to w ostatniej dekadzie maja, a niektóre dopiero w połowie czerwca – tłumaczy Paweł Chmielnicki, Dyrektor Generalny grupy Hotele SPA Dr Irena Eris.

Aktualnie otwarte są już zarówno restauracje, jak i gabinety kosmetyczne. Nadal jednak goście nie mogą korzystać ze stref rekreacyjnych i SPA, co ma wpływ przede wszystkim na hotele skupiające swoją działalność nie wokół szybkich noclegów, ale ofert dłuższego wypoczynku. Zwykle są to hotele zlokalizowane poza wielkimi ośrodkami miejskimi.

81% respondentów chce dokonywać dezynfekcji w pokojach hotelowych po każdym gościu. 8% ma zamiar robić to raz w tygodniu.

Sytuacja finansowa hoteli jest coraz trudniejsza? Jakie są szanse na poprawę?

Jak podkreśla Paweł Chmielnicki, Dyrektor Generalny grupy Hotele SPA Dr Irena Eris, najważniejszym czynnikiem umożliwiającym przetrwanie hoteli będzie stopień obłożenia miejsc hotelowych: - Należy pamiętać, że w większości przypadków hotele nie generowały żadnych przychodów przez ok. dwa miesiące. Jednocześnie te z firm, które opierają się na zatrudnianiu pracowników etatowych, nie dopuszczając do zwolnień, ponosiły koszty pracownicze, które nawet przy pomocy tarczy antykryzysowej były i są bardzo wysokie. Do tego doszły koszty kredytów inwestycyjnych, leasingów, utrzymania nieruchomości, zobowiązania publiczno-prawne itd. Wiele z wymienionych obciążeń, co prawda zostało odroczonych, jednak trzeba będzie je w nieodległej przyszłości spłacić.