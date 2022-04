Dieta dla zdrowej i młodej skóry? Poznaj rady i przepis Karen Fischer na zupę owsiano-warzywną

- Mam przemożne wrażenie, że całe moje życie prowadziło mnie ku zdrowiu skóry i choć nie lubię mówić o swoim wieku, muszę przyznać, że bycie czterdziestosiedmiolatką okazało się zaskakująco przyjemne. Przez większość życia zmagałam się z ciężką egzemą i łuszczącą się skórą, a teraz zachwycam się tym, jaka jest miękka w dotyku i jak świetnie wygląda: zadziwia mnie to, jak potrafi się goić, regenerować i zmieniać. A kiedy budzę się rano z gładką cerą, po dobrze przespanej nocy, mówię „dziękuję” i przypominam samej sobie, jakie wspaniałe jest życie - pisze Karen Fischer we wstępie do swojej nowej książki „Kuchnia zdrowej skóry. Jedz i wyglądaj młodo”.