Do ilu krajów pojedziesz z polskim paszportem? Ranking paszportów pokazuje, który daje najwięcej możliwości podróżowania w 2022 r.

Czy wiedziałeś, że by wjechać do ponad 40 państw na świecie wystarczy nam dowód osobisty? Wciąż jednak to paszport jest dla nas przepustką do wielu ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Czy wiesz do ilu państw możesz wjechać dzięki temu dokumentowi? Informacji na ten temat dostarcza Passport Index 2022 - najnowszy ranking paszportów. Zobacz, w którym kraju paszport daje najwięcej możliwości obywatelom. Jak wypada Polska?