Do kiedy maseczki? Dzisiaj będzie wiadomo, co z dalszym wracaniem do normalności

Zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. W poniedziałek (25.05) minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział natomiast (w Polsat News), że najpóźniej następnego dnia zostanie przekazana informacja o łagodzeniu obowiązku noszenia maseczek. Do wtorku tak się nie stało, więc ogłoszenie decyzji spodziewane jest na konferencji w środę.

Dzisiaj mają zostać ogłoszone szczegóły już czwartego etapu odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń. Na to odmrożenie czekają m.in. kina, siłownie, baseny, kluby fitness, jak też branża weselna.

Analizowanych miało być kilka wariantów. Najprawdopodobniej od czerwca bez maseczek będziemy mogli poruszać się w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu. Oznacza to, że ich noszenie będzie wciąż obowiązkowe w przestrzeniach zamkniętych, np. w komunikacji miejskiej, w kościele czy w sklepach.

Szumowski zaznaczył, że są trzy województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy utrzymać obowiązek noszenia maseczek na ulicach. Możliwe więc, że w województwach, w których wciąż przybywa dużo nowych przypadków zakażenia koronawirusem, trzeba będzie nadal zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej.

Jakie są najnowsze dane dla naszego województwa? We wtorek badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u kolejnych trzech osób z Małopolski. To młody mężczyzna i mężczyzna w sile wieku z Krakowa oraz młody mężczyzna z powiatu oświęcimskiego. Do tej pory w regionie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 1179 osób. Małopolska wciąż zajmuje szóste miejsce pod względem liczby zakażeń w Polsce na tle innych województw. Sytuacja epidemiologiczna nadal najgorzej wygląda na Śląsku. W Polsce dotychczas potwierdzone zostały ponad 22 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.