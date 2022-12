Do kiedy w szkołach wystawiają oceny na pierwsze półrocze? Co, jeśli po pierwszym semestrze mamy 1? Wyjaśniamy Barbara Wesoła

Do kiedy nauczyciele muszą wystawić oceny za pierwszy semestr w roku szkolnym 2022/2023? Koniec półrocza już niedługo. Ben Mullins/Unsplash

Wystawianie ocen na półrocze to temat ważny dla uczniów. Mogą oni zaplanować czas na poprawę ocen, a także ustalić strategię nauki i cele na kolejny semestr. Dodatkowo uczniowie zastanawiają się, co jeśli wśród ocen na półrocze znajdzie się jedynka? Kiedy jest się zagrożonym? Jaki jest termin wystawiania ocen za 1 semestr nauki w rok szkolnym 2022/2023 roku? Sprawdź, do kiedy muszą być wystawione oceny na półrocze.