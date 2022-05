Dolnośląskie na weekend: 17 nietypowych atrakcji, tajemnic i pomysłów na przygody w lasach koło Wrocławia. Kim jest Strażnik Wieczności?

vorwerk, rem49, Mariuszjbie, wikimedia.org, CC BY 3.0

Wrocław to piękne miasto, ale kiedy świeci słońce i nadchodzi lato, warto wyrwać się w weekend gdzieś z dala od asfaltu i betonu – najlepiej do lasu. Dolny Śląsk jest pełen niezwykłych lasów, puszcz i borów, w których można się zrelaksować, nacieszyć pogodą i odetchnąć świeżym powietrzem. Niektóre lasy skrywają niezwykłe atrakcje dla turystów, tajemnice i legendy warte poznania, cuda natury i niezwykłe pomniki przyrody. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po leśnych atrakcjach województwa dolnośląskiego na niezapomniane wycieczki blisko Wrocławia.

Wrocław pośród lasów. Dolnośląskie pełne zielonych atrakcji

Mieszkańcy Wrocławia mają szczęście i nie muszą jechać daleko, by móc cieszyć się bujną zielenią lasów. Jest ich w okolicy całkiem sporo. Lasy Dolnego Śląska zajmują ok. 560 tys. ha powierzchni. Ogromną większością tego terenu zarządza Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, której podlegają 33 nadleśnictwa. Współczynnik zalesienia Dolnego Śląska wynosi 29,6%, co stawia województwo mniej więcej w środku stawki (najbardziej zalesione jest województwo lubuskie – 49%). Lasy Dolnego Śląska są w przeważającej części iglaste – ponad 70% drzew to sosny, modrzewie lub świerki. Największym skupiskiem leśnym województwa są Bory Dolnośląskie.

Weekend na zielono. Leśne tajemnice i cuda Dolnego Śląska

W lasach Dolnego Śląska można obserwować dziko żyjące zwierzęta, podglądać ptaki, wyszukiwać rzadkie rośliny. Weekendowa wycieczka do lasu to świetny sposób na przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu z całą rodziną – dzieciom już od maleńkości warto wpajać poszanowanie i miłość do natury.

Lasy to jednak nie tylko jednolita ściana zieleni. Przygotowaliśmy dla Was listę 17 nietypowych atrakcji lasów Dolnego Śląska. To zarówno cuda natury, jak i niezwykłe dzieła człowieka, miejsca owiane legendami i pomysły na ciekawe spędzenie czasu w czasie leśnej wycieczki.

TOP 17 leśnych atrakcji na weekend blisko Wrocławia

Zajrzyjcie do galerii, w której zestawiliśmy dla Was najciekawsze atrakcje, cuda i tajemnice lasów Dolnego Śląska. Znajdziecie wśród nich miejsca warte odwiedzenia i propozycje przygód dla dorosłych i dzieci. Przekonacie się m. in. Gdzie w lasach Dolnego Śląska można znaleźć cały Układ Słoneczny

Kim jest Strażnik Wieczności i jakie legendy się z nim wiążą

Gdzie w lasach Dolnego Śląska można polatać na paralotni

Jak znaleźć Zimną Dziurę

Gdzie leży piaszczysta pustynia pośrodku puszczy i skąd się wzięła

Czym jest Słup Napoleona

Gdzie można pośmigać na niesamowitych trasach rowerowych

Czym są Zielone Punkty Kontrolne

Gdzie pod Wrocławiem oglądać wulkaniczne formacje skalne

Gdzie rośnie róża kłodzka

Gdzie można przeprawić się przez Nysę po moście pontonowym

Wśród naszych propozycji na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zajrzyjcie do galerii leśnych atrakcji Dolnego Śląska, by znaleźć pomysły i inspiracje na weekendowe wycieczki i wyprawy.

