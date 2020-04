Dramatyczny apel wójta Brzeźnicy. W tej gminie jest najwięcej zarażonych koronawirusem a jedna osoba zmarła

Do poniedziałku, 6 kwietnia, do godz.12, potwierdzono tu aż sześć przypadków zarażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła a 38 poddanych jest kwarantannie. Pisaliśmy o tym wczoraj:

- Apeluję aby w miarę możliwości zostać w domu oraz stosować się do rządowych przepisów i poleceń służb sanitarnych. Opuszczajmy swoje domy tylko w związku z wyjściem do pracy czy po niezbędne zakupy, lekarstwa - napisał wójt Brzeźnicy na internetowej stronie Urzędu Gminy.

Przypomina też rodzicom, by pilnowali swoich pociech.

- Apel kieruję do młodzieży. Zachowajcie rozsądek i stosujcie się do wszelkich wytycznych rządu. Nie spędzajcie wolnego czasu na wspólnych spotkaniach. Spędzajcie ten czas z rodziną bądź na realizacji swoich zainteresowań. Wasze pozostanie w domach chroni nie tylko Was ale także całą lokalną społeczność - przypomina Bogusław Antos.

Sytuacja ta jest nadzwyczajna i wymaga zaangażowania oraz odpowiedzialności wszystkich za siebie i innych a głównie seniorów. Proszę wszystkich o zrozumienie sytuacji oraz o wytrwałość w tym trudnym czasie. Pamiętajcie – Zostańcie w domu!

apeluje wójt.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wadowicach na terenie powiatu wadowickiego w kwarantannie domowej przebywają 432 osoby, a w miejscu kwarantanny instytucjonalnej w Kalwarii Zebrzydowskiej - 8 osób. Nadzorem epidemiologicznym objęto więc 440 osób. Liczba zakażonych to dziewięć osób, w tym jedna osoba zmarła.