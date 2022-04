Drożdżowe bułeczki cynamonowe to pomysł na weekendowe śniadanie. Najlepszy przepis na cynamonki, tak pyszne, że palce lizać Katarzyna Puczyńska

Świeże pieczywo na śniadanie to pomysł na dobrze rozpoczęty dzień. Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na pyszne, drożdżowe bułeczki pachnące cynamonem. To idealny dodatek do kubka mleka lub kawy. Podpowiadamy, jak zrobić cynamonki. Sprawdź nasz przepis i zrób cynamonowe bułeczki w kształcie serca.