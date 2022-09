DS7. Jeszcze nie całkiem nowy, ale nowszy. DS7 po liftingu

DS7. Dobre zamienić na lepsze

Mimo iż DS7 Crossback wciąż był atrakcyjny wizualnie, to jednak w DS Automobiles zadano sobie pytanie - ale dlaczego by go nie uczynić jeszcze bardziej pociągającym? Odpowiedzią na to pytanie jest nowy wygląd przodu samochodu i wynikające z tego m.in. nowe możliwości oświetlenia (Pixel Led Vision 3.0). Właśnie po innym wyglądzie świateł do jazdy dziennej (DS Light Veil,) najłatwiej będzie poznać najnowsze wcielenie flagowego SUV-a marki DS. Z tyłu zwracają uwagę osłony lamp z fakturą przypominającą rybie łuski oraz napis na pokrywie bagażnika "DS AUTOMOBILES".