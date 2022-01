Dubaj zaprasza na Expo 2020 niesamowitą reklamą. Stewardessa znowu na najwyższym wieżowcu świata, tym razem towarzyszy jej jumbo jet

Nowa odsłona dzielnej stewardessy. Expo w Dubaju trwa do końca marca 2022

Napis na planszy głosi, że zmiana polityki turystycznej w Wielkiej Brytanii sprawiła, że linie Emirates czują się wspaniale. Użyto angielskiego wyrażenia „on top of the world”, które dosłownie oznacza „na szczycie świata”. I faktycznie, kiedy kamera oddala się, widzimy, że Nicole faktycznie wdrapała się ze swoimi planszami na sam szczyt najwyższego wieżowca świata, stojącego w Dubaju Burdż Chalifa.

Reklama była może urocza, ale pewnie szybko by o niej zapomniano, gdyby nie fakt, że po paru dniach na YouTube linie Emirates zamieściły film, ukazujący, jak nakręcono klip.

Okazało się, że Nicole Smith-Ludvik rzeczywiście stała na szczycie wieżowca – do nakręcenia reklamy nie użyto efektów specjalnych. Film ukazujący wyczyn kaskaderki zrobił się nie mniej popularny od samej reklamy, a twarz Nicole i jej plansze stały się powszechnie rozpoznawalnym symbolem Expo 2020 w Dubaju, widocznym choćby na samolotach linii Emirates.

Nowa reklama Expo 2020 w Dubaju w wykonaniu linii Emirates została opublikowana prawie pół roku po poprzedniej, zapewne po to, by przypomnieć światu, że Expo 2020 w Dubaju trwa nadal i będzie trwało aż do końca marca 2022.