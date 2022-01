Dzień Dziadka 2022. Najpiękniejsze życzenia i wiersze, które można wyrecytować bądź umieścić na laurce z tej okazji!

Dzień Dziadka – skąd pochodzi to święto?

Dzień Dziadka – życzenia i wierszyki

Najdroższy Dziadku – chcę Ci powiedzieć,

Że razem z Tobą zawsze miło jest w domu posiedzieć.

Smaczny posiłek, zabawa czy dobra rada,

Ty zawsze we wszystkim mi pomagasz,

Więc w dniu Twojego święta,

Chcę byś wiedział, że zawsze o Tobie pamiętam.

Kocham Cię i życzę Ci zdrowia na długie lata,

Niech Ci się życie w szczęściu i dostatku przeplata!

***

Ty, Dziadziusiu, dobrze wiesz,

czego wnuk Ci życzy:

zdrowia, skarbów, jakich chcesz,

szczęścia i słodyczy.

Niechaj dziadzio mój jedyny

żyje długo i przyjemnie,

niech mu w szczęściu mkną godziny

i niech ma pociechę ze mnie.

***

Mój Dziaduniu, mój kochany

dziś życzenia Ci składamy,

niech słonce zawsze Ci świeci,

a pociechą niech będą dzieci.

***

Jakże Dziadziu małe dziecię

dzisiaj ma Ci powinszować ?

Chyba tak, że całym sercem,

zawsze będzie cię miłować.

***

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,

Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

***

Kochany Dziadku!

Życzę Ci dużo zdrowia,

szczęścia, pomyślności

na Dzień Dziadka dużo gości,

by te chwile były miłe

i krążyły jak motyle.

***

Kochany dziadku, życzę Ci szczęścia i dostatku.

Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze

w domu, w kinie i na spacerze.

***

Krótki mój wierszyk i mowa krótka,

bo jestem dziadku bardzo malutka.

Kiedy urosnę, dziadku jedyny,

będę Ci życzyć przez dwie godziny.

A teraz tylko te słówka powiem,

niech Bóg dziadziunia obdarzy zdrowiem,

niech dziadzio drogi żyje wiek cały,

i wciąż pamięta o wnusi małej.

***

Z okazji Dnia Dziadka

życzę Tobie ciepłych kapci.

Niechaj uśmiech z ust nie znika

A twa miłość nie przemyka.

Nie wierzę już w bajki,

Ale pamiętam je wciąż,

Bo czytałeś mi je zawsze

Proszę zostań tu na zawsze.

życzy…

***

Dziadku miły, dobrotliwy,

bądź wesoły i szczęśliwy,

niech Ci wszystko dobre służy,

żyj spokojnie i bez burzy.

***

Dziś Dzień Dziadka,

okazja ta niezwykle rzadka!

Ja całusy i życzenia

chcę ci złożyć w oku mgnienia!

Żebyś zawsze był szczęśliwy,

pogodny i żartobliwy.

Gorące życzenia i pozdrowienia

składa wnuczka nie do zastąpienia.

Zdrowia szczęścia i radości.

***

Tobie, mój kochany dziadku,

życzę szczęścia i dostatku.

Uśmiechaj się zawsze bo kocham Cię szczerze

w domu, w kinie i na spacerze.

***

Dziadziusiu nasz drogi!

Przyjmij dziś od nas wnuków życzenia:

Niech szczęście dni Ci opromienia

i rzuca Ci się pod nogi!

My Twoje wnuczki i wnuki

z życia Twojego czerpiemy nauki.

Tak bardzo Cię Dziadziu kochamy!

U Twych kolan składamy dziś dary.

Bądź szczęśliwy Dziadziu,

całusów mnóstwo Ci damy!

***

Dla Dziadunia dzięcioł stuka,

Ryczy krowa, brzęczy mucha,

Osioł skacze, aż do nieba -

Zawsze Dziadka kochać trzeba!!!

***

Drogi dziadziu powiem krótko,

jak mnie mama nauczyła.

Chcę byś sto lat żył dziadziunio i

bym z dziadziem zawsze była.

***

Aby uczcić święto Twoje,

Biegnę dziś po kwiaty moje.

Chcę za wszystko podziękować

i Cię Dziadku, wycałować.

***

Kochany Dziadku,

przyjmij te życzenia

i wiedz że me serce

nigdy się nie zmienia,

a więc w Twe Święto,

w dniu pełnym radości

życzę zdrowia, szczęścia,

pogodnej starości.

***

Kochany Dziadku - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

***

Dzisiaj mamy Święto Dziadka,

okazja niezwykle rzadka.

Ja Dziadziusia kocham szczerze,

w jego słowa zawsze wierzę.

Mój dziadek ma swoje zdanie,

budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać,

Dziadek fajny jest mężczyzna.

Kiedy Dzień Dziadka zaświta,

wiązanką kwiatów go witam.

Bądź zdrowy dziadku kochany

i bądź zawsze razem z nami!

***

Wiesz, mój Dziadku, mój kochany,

że dla Ciebie, mych nie szczędziłbym dziś sił.

W znoju, głodzie, czy o chlebie,

abyś tylko wesół był.

Niech stale radość i uciecha

Twoją kochaną ozdobią skroń

i niebo niechaj Ci się uśmiecha,

i anielska zawsze ochrania dłoń.