Dzień Placków. Prosty przepis na bezglutenowe placki kukurydziane. Pomysł na pyszne śniadanie lub przekąskę do pracy Katarzyna Puczyńska

Szukasz pomysłu na bezglutenowe śniadanie? Nie wiesz, co zabrać do lunchboxa do pracy? Mamy dla Ciebie superpomysł. Sprawdź prosty przepis na placki kukurydziane. Wejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia gestami lub strzałkami. Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (10 zdjęć)

2 grudnia to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Placków. Świętować możemy przygotowując np. popularne placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.