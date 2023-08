Edukacja kosztuje! Rodzice komentują: „Niestety wyprawka to duży wydatek”. 79 proc. pokrywa wydatki szkolne z bieżących środków

Wyprawka szkolna to minimum kilkaset złotych

Ile kosztuje edukacja dziecka?

Dzisiaj ceny są jeszcze wyższe. Jak podano w raporcie* Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”, 33 proc. rodziców uczniów w ubiegłym roku szkolnym wydało na edukację jednego dziecka ponad 11 tys. zł. W grupie tej znalazło się najwięcej osób z wysokimi dochodami – 52 proc. zarabiających miesięcznie od 5 tys. do 6 tys. 999 zł netto i 55 proc. z dochodami od 7 tys. zł netto w górę.

Koszty wychowania dzieci są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30 proc. budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. 80 proc. wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie, transport i łączność oraz edukacja – napisano w raporcie

Edukacja dziecka kosztuje. Już w ubiegłym roku zaobserwowano znaczny wzrost wydatków związanych z kształceniem dzieci w stosunku do poprzednich lat.

21 proc. rodziców wskazało, że w ubiegłym roku szkolnym na edukację jednego dziecka przeznaczyło od 7 tys. 1 zł do 9 tys. zł - odpowiedzi takiej udzielili zarabiający od 3 tys. do 3 tys. 999 zł na rękę (32 proc.); 18 proc. rodziców przeznaczyło nie więcej niż 5 tys. zł netto - w tej grupie było najwięcej zarabiających od 2 tys. do 2 tys. 999 zł na rękę (40 proc.); 12 proc. przeznaczyło pomiędzy 5 tys. 1 zł a 7 tys. zł, a 9 proc. - od 9 tys. 1 zł a 11 tys. zł.