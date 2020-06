Egzamin ósmoklasisty 2020 - termin. Czy egzamin ósmoklasisty zostanie przesunięty? Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty - termin. Czy egzamin ósmoklasisty się odbędzie?

16 czerwca rozpocznie się egzamin ósmoklasisty, który trwa trzy dni (16-18 czerwca). Wyniki egzaminu ósmoklasisty - kończącego naukę w szkole podstawowej - mają być znane do końca lipca.

Wszelkie egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych, więc m.in. obowiązującego dystansu między osobami. Zwrócił na to uwagę podczas konferencji minister zdrowia. - Te egzaminy będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym – z dystansem, z ograniczeniem możliwości kontaktu - stąd choćby nie będzie formy ustnej egzaminów, bo jednak ona stanowi znacznie większe ryzyko - mówił Łukasz Szumowski.

Egzamin ósmoklasisty - termin. Kiedy egzamin ósmoklasisty się odbędzie?

Dlaczego władze decydują się na przeprowadzenie egzaminów, a nie konkurs świadectw? Jak odpowiada szef MEN, to egzaminy dają obiektywną i porównywalną w skali kraju informację o tym, jakie umiejętności i wiedzę zdobyli uczniowie, stanowią miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki. A to stwarza równe szanse w rekrutacji szkół średnich i na studia. Minister edukacji podkreślił, że w tej kwestii opiera się m.in. na stanowisku polskich uczelni.