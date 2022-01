Energylandia za dodatkową opłatą. Gmina Zator wprowadzi „podatek turystyczny” od 1 kwietnia 2022 Emil Hoff

Od 1 kwietnia 2022 goście spędzający więcej niż dobę w gminie Zator, gdzie znajduje się słynny park rozrywki Energylandia, będą musieli uiścić dodatkową opłatę. Energylandia, materiały prasowe Zobacz galerię (7 zdjęć)

Energylandia to jeden z najpopularniejszych polskich parków rozrywki, gdzie bawić się mogą całe rodziny. Tylko w 2021 r. park odwiedziło prawie 2 mln gości, a to nie jedyna atrakcja gminy Zator, która stała się turystycznym zagłębiem Małopolski. Lokalne władze zdecydowały o wprowadzeniu „podatku turystycznego”, by pokryć koszty obsługi tłumów turystów.