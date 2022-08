Erupcja wulkanu na Islandii, ale loty przebiegają bez zakłóceń. Niesamowite zdjęcia lotnicze ukazują potoki lawy Emil Hoff

Na Islandii doszło do erupcji wulkanu ledwie 15 km od głównego lotniska Reykjaviku. Mimo to władze kraju uspokajają: nie ma zagrożenia dla miasta, lotniska ani ruchu lotniczego. PAP / AA / ABACA Zobacz galerię (10 zdjęć)

Na Islandii doszło do erupcji wulkanu, na szczęście jest niewielka i nie powoduje, przynajmniej na razie, żadnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Choć do erupcji doszło w pobliżu Reykjaviku, miastu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć lotniczych, ukazujących erupcję.